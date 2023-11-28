الصعود ليس الهم الوحيد .. أزمة تواجه برشلونة في مواجهة بورتو!

النادي الكتالوني قد يجد نفسه في ورطة حتى لو صعد!

يبدو أن المشاكل تحيط ببرشلونة من كل جانب قبل مواجهة بورتو الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، ما بين إصابات ونتائج رياضية محبطة وأزمات مالية لا تنتهي.

النادي الكتالوني الذي يلعب مواجهة قد تصعد به إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، يجد نفسه في أزمة جديدة حتى لو حقق الصعود.

فأحد نجوم دفاعه وهو رونالد أراوخو مهدد بعدم لعب المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد رويال أنتويرب البلجيكي بسبب تراكم البطاقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يحتل في الوقت الحالي تسع نقاط في صدارة المجموعة، وهو نفس رصيد فريق بورتو لكن النادي الكتالوني تفوق في الذهاب بهدف نظيف.

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جدير بالذكر أن فوز برشلونة في مباراة اليوم يضمن له الصعود بشكل مباشر حيث سيواجه بورتو شاختار في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.