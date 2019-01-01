الزمالك

ميتشو: انتهى أسبوع التهديدات وهدفي الآن خدمة الزمالك

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المدرب الصربي يتحدث عن التهديدات
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، رسالة إلى شخص كان يريد تدميره في جنوب إفريقيا، قبل تولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

ميتشو رحل عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعدما التقدم باستقالته، ليتولى مهمة تدريب الزمالك.

المدرب الصربي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"أسبوع صعب من التهديدات لمحاولة تدميري كمدرب مجتهد يخدم أورلاندو والكرة الجنوب إفريقية من كل قلبه وإخلاص، والآن المياة عادت من جديد إلى مجاريها".

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"أعمل الآن على تدريب الزمالك وخدمة الكرة المصرية، بعد تجربتي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي".

وزعمت بعض الصحف الجنوب إفريقية، أن رحيل ميتشو جاء بسبب قضية تحرش، وهو ما نفاه المدرب الصربي.

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