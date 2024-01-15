الصرامة هي الحل .. جاياردو يستبعد نجمًا ثانيًا في الاتحاد من معسكر دبي بعد كريم بنزيما

الفريق الجداوي يستعد لاستئناف الدوري السعودي

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يبدو أن مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد يرفع شعار "الصرامة هي الحل" خلال الفترة الحالية، حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية استبعاده لنجم ثانٍ من معسكر الفريق المقام في دبي بعد الفرنسي كريم بنزيما.

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بطل الدوري السعودي مر بنصف موسم قاسٍ جدًا على صعيد الأداء والنتائج في 2023-2024، وذلك رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمها، وهو ما دفع الإدارة لبدء عملية تجديد كاملة كانت خطوتها الأولى إقالة المدرب نونو سانتو والتعاقد مع جاياردو، ويتم حاليًا دراسة ملفات اللاعبين الأجانب لتحديد الراحلين والقادمين الجدد.

جاياردو كان قد استبعد بنزيما من معسكر دبي الإعدادي للنصف الثاني من الموسم بسبب تخلفه عن تدريبات الفريق التي أقيمت في جدة خلال الأيام الأخيرة، وقد أكدت الرياضية انضمام الظهير الأيسر زكريا هوساوي لقائمة "المعاقبين" تلك بعد تخلفه عن رحلة الطيران إلى دبي.

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الرياضية أوضحت أن هوساوي أبلغ إدارة النادي بعدم لحاقه الطائرة وأنه سيتوجه للإمارة الإماراتية في اليوم التالي، لكن جاياردو رفض ذلك وأبلغه بالانضمام لتدريبات الفئات السنية عقابًا له على عدم التزامه بالموعد المحدد للتجمع للسفر.

يُشار إلى أن الاتحاد أنهى الجزء الأول من دوري روشن السعودي في المركز السابع بـ28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال في الصدارة مع مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الطائي في فبراير القادم.

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