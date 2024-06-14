الصراع القانوني يشتعل .. مانشستر سيتي يهدد منطقة نفوذ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز!

ليفربول يراقب الوضع من قريب

أعرب ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، عن مخاوفه من تبعات الصراع القانوني القائم بين إدارة السيتزينز ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد وجهت في فبراير 2023، اتهامًا إلى مانشستر سيتي بارتكاب العديد من الانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف لمدة 9 مواسم متتالية بين عامي 2009 إلى 2018، وهي الفترة التي فاز فيها النادي السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.

وقررت رابطة البريميرليج إحالة القضية إلى لجنة مستقلة للتحقيق مع مانشستر سيتي في 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

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في المقابل، بدأت جلسات الاستماع في القضاء بشأن الطعن القانوني الذي قدمه مانشستر سيتي ضد قواعد مراقبة أنشطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تمنح الرابطة حق الإشراف على صفقات الرعاية بما فيها الصفقات التي تبرمها أي كيانات مرتبطة بمالكي النادي.

وأكد بورسون، في تصريحات لشبكة " Talk SPORT"، أن فوز مانشستر سيتي بهذا النزاع سيؤدي إلى فقدان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دورها الرقابي على الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن إدارة ليفربول أيضًا تراقب عن كثب تحركات بطل البريميرليج في هذا الملف.

وأضاف بورسون: "أعتقد أن حجج قانون المنافسة من هذا النوع هي حجج مقصورة على فئة معينة وهي دعوات هامشية، وبالتالي فإن فرص مانشستر سيتي في الفوز وإلغاء القواعد التي تم وضعتها رابطة البريميرليج لن تكون كبيرة".

وشدد على أنه مهما كانت نتيجة جلسة الاستماع الخاصة بطعن مانشستر سيتي، فلن تؤثر على القضية المتعلقة باتهام النادي في 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت تلك الاتهامات، فسوف يتعرضون لإجراءات "شديدة للغاية".