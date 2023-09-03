الصراع السعودي مستمر .. بول بوجبا يعود للصورة في الوقت القاتل من الميركاتو

النجم الفرنسي يعود إلى الصورة في دوري روشن السعودي

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كما ذكر المسؤولين عن دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية؛ لم تقف الأندية السعودية عن مفاوضاتها مع اللاعبين في أوروبا رغم غلق باب الانتقالات في أوروبا مع بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث أصبح الفرنسي بول بوجبا هو الهدف المنشود حاليًا.

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وأشارت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية إلى أن ناديي الأهلي والاتحاد يرغبان في إقناع بوجبا بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الراتب الكبير المتوقع عرضه على بوجبا، إلا أن النجم الفرنسي يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس من أجل إثبات نفسه خلال الموسم الحالي.

وتتجه نية بوجبا لرفض الإغراءات المالية التي وصلته حاليًا، من أجل الاستمرار مع يوفنتوس، وعدم الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض عرضًا من جلطة سراي التركي.

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بوجبا عانى خلال الموسم الماضي من الإصابات، الأمر الذي جعله يبتعد عن الملاعب فترة كبيرة، ليعود للمشاركة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بالجولة الثانية أمام بولونيا التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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