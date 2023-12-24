الصدمات تتوالي .. الاتحاد يُعلن رسميًا إصابة نجمه بقطع في الرباط الصليبي

ضربة جديدة لبطل السعودية

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يبدو أن عين الحسود أصابت الاتحاد بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، حيث يعيش موسمًا بائسًا لأبعد الحدود في 2023-2024.

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الاتحاد يتأرجح بين العروض والنتائج المخيبة والبُعد عن المنافسة في الدوري وبين الصورة المخجلة والخسارة الصادمة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وبين اضطراره لإقالة مدربه نونو سانتو وما كلفه ذلك من خسارة مالية وفنية، وأخيرًا الإصابات المتلاحقة وآخرها لنجمه أحمد بامسعود.

النادي الغربي أعلن رسميًا مساء اليوم نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر بعد إصابته خلال مواجهة الرائد الأخيرة في دوري روشن، والتي خسرها الفريق 3-1.

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الاتحاد وعبر منصة إكس أعلن إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق، مشيرًا إلى أن الترتيبات جارية لإجراء العملية الجراحية المطلوبة.

يُشار إلى أن الاتحاد يُعاني في خانة الظهير الأيسر خاصة مع تذبذب مستوى زكريا هوساوي، وإصابة بامسعود ستزيد الطين بلة.

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