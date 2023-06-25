"لا أحب الاهتمام ولم أسرق" .. الشيف نصرت يتحدث أخيراً عن تصرفاته في نهائي المونديال!

البعض وصفه بالوقح بسبب ما حدث عقب نهائي لوسيل

تحدث الشيف الشهير نصرت أو Salt Bae كما يعرف أخيراً عن أحداث ما بعد نهائي كأس العالم الشهيرة التي جلبت له عديد الانتقادات.

وتواجد التركي المشهور في أرضية ملعب لوسيل عقب انتصار الأرجنتين بالكأس الذهبية، وشوهد وهو يحتفل بالكأس ويحاول أخذ الصور مع لاعبي منتخب التانجو عكس إرادة بعضهم.

وقال نصرت مع "تايمز": "الأمر كان مزيجاً من حماسي وحبي للأرجنتين، عشت هناك وذهبت لتشجيعهم، الكثير من هؤلاء اللاعبين يأتون لمطعمي".

وأضاف: "لم أشعر وكأنني غريب، كانت لحظة خاصة، لا يمكنني فعل الكثير بخصوصها، ولكن ما يمكنني أن أقوله إنني لن أتواجد مجدداً في ملعب لكأس العالم".

وواصل التركي: "لا أحب الاهتمام ولم أضرب أحداً أو أسرق ولم يكن هدفي خطف الانتباه، كان هناك على الأقل ألف شخص في الملعب ولكن التركيز كان علي فقط، لم أنزل لأرض الملعب للدعايا، شعرت برغبتي فقط بأن أفعل الأمر".