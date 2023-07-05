الشيخ جاسم يتراجع.. عائلة جليزرز تعطل بيع مانشستر يونايتد

عائلة جليزرز تؤخر بيع مانشستر يونايتد

تراجعت صفقة الاستحواذ على مانشستر يونايتد مرة أخرى، دون توضيح الأسباب الحقيقية، من قبل عائلة جليزرز.

تظل العائلة الأمريكية المشرفة على إدارة نادي الشياطين الحمر، بعد إعلانها الموسم الماضي بالبحث عن مشتر لمانشستر يونايتد.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية "The Guardian" تراجع المستثمر القطري الشيخ جاسم، عن منافسه الرئيسي في الصفقة، السير جيم راتكليف.

كما أشارت الصحيفة، أن القطري لم يعد متأكد من استعداد العائلة الأمريكية، لبيع النادي، بعدما كان واثقًا بشكل كبير من فوزه بالصفقة منذ شهر.

وأكدت الصحيفة، أنه لم يتلق اتصالًا حقيقًا، بعد عرضه الخامس والأخير من البنك الأمريكي، المشرف على الصفقة.

لكن يظل رجل الأعمال القطري، والسير الإنجليزي، يتابعان صفقات نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن، أعلن النادي التوقيع مع ميسون ماونت من تشيلسي، مقابل 55 مليون جنيه استرليني.