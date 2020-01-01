الشناوي: تمديد عقدي لم يستغرق دقائق .. والتحدي الأهم بطولة إفريقيا

الشناوي يتحدث عن بطولة إفريقيا والدوري الممتاز ومقارنته بحراس الأهلي التاريخيين

وقع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على عقد جديد مع القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات جديدة، خلال الأيام الماضية.

وخرج الشناوي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، ليتحدث عن الاستعداد للعودة مرة أخرى للدوري المصري وبطولة إفريقيا، ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز تصريحات حارس مرمى منتخب مصر الأول.

أوصف لنا شعورك بعد تمديد عقدك مع الأهلي وكواليس المفاوضات مع النادي؟

سعيد بتمديد عقدي والاستمرار في بيتي .. وأي لاعب يتمنى هذا الشرف وأن ‏يظل موجودًا داخل النادي، فعندما أبلغوني بموعد جلسة تمديد عقدي، لم أتردد لحظة واحدة، و‏حضرت على الفور واستغرقت الجلسة أقل من نصف ساعة فقط، تحدثنا في البداية عن مدة ‏العقد، ثم وقعت في دقائق معدودة، ثم تحدثنا في أمور أخرى خارج نطاق الكرة، ورغبتي كانت ‏واضحة ومحسومة في البقاء داخل النادي،هو بيتي الذي ‏تربيت فيه، وأن هذا الكلام ليس شعارات ولكنه واقع أعيش داخله منذ الصغر، وأنمو وأكبر يومًا بعد الآخر، وأتذكر مرحلة الناشئين والبقاء في استراحة القطاع وحتى الوصول إلى ملعب التتش والمران مع الكبار، واعتبرها أفضل فترات حياتي على الإطلاق.

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ما رأيك في ما تقوم به إدارة النادي الأهلي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق؟

يحسب لإدارة النادي إعلاء مبدأ الاستقرار والحفاظ على أعمدة الفريق بتجديد عقود ‏اللاعبين والجهاز الفني.. منذ ستة أشهر حتى نعمل في هدوء مع الجهاز الحالي بقيادة السويسري رينيه ‏فايلر، الذي أصبح على دراية تامة وملمًّا بكل الظروف المحيطة بالفريق، وهو ما يزيد من ‏عوامل النجاح، خاصة أن الأهلي يسير بخطوات جيدة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

حدثنا عن التحديات التي تنتظر الأهلي في الفترة المقبلة؟

الأهلي أمامه الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، بداية من استكمال ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي يسير فيها بخطوات ثابتة ويتصدر ترتيب المسابقة، ‏ومن بعدها استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد طموح الجميع ينصب على الفوز بجميع البطولات، ولكن ‏تظل بطولة دوري أبطال إفريقيا تحديًا خاصا بالنسبة لي ولجميع عناصر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية. ‏

ما الفارق بين المباريات في الدوري المصري وفي دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة الوداد المغربي؟

منافسات إفريقيا مختلفة تمامًا عن الدوري المحلي، من حيث ‏الأجواء والكثير من العوامل التي تجعل ‏من الأميرة الإفريقية أكثر شراسة وقوة، لأنها تجمع أفضل فرق القارة والمتوجة في بلادها بالبطولة المحلية.

وعن مواجهة الوداد المغربي، سبق وتقابلنا من قبل، ولكن لكل مباراة ظروفها ‏الخاصة، والأهلي يعيش حاليًا حالة من التركيز استعدادًا للدوري واستكمال المشوار الإفريقي، إضافة إلى أن المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري سوف تساعد بشكل كبير في تجهيز اللاعبين لمواجهة بطل المغرب، ‏التي يأمل بأن يكون التوفيق حليف الأهلي فيها وأن يحسم تأهله إلى النهائي.‏

ما أصعب مباراة لك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأيضًا في الدوري المصري؟

مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي كانت أصعب مباراة خضتها مع الفريق في ‏مشوار دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة أن الأهلي كان مطالبين بنتيجة إيجابية، أما في الدوري المحلي هذا الموسم فكانت أصعب مباراة هي مباراتي حرس الحدود وسموحة الأخيرتين.

ماذا تقول عن مقارنتك بنجوم حراسة مرمى الأهلي عبر التاريخ؟

حراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة، خاصة أن هناك عمالقة سبق أن شاركوا في هذا المركز من الأجيال السابقة، إلى جانب وجود شريف إكرامي وعلي لطفي ‏ومصطفى شوبير، ومصلحة الأهلي هي الأهم، وأي حارس يشارك يتحمل المسؤولية، فهدف الجميع القتال لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير، وأن لاعبي الأهلي الكبار بشكل عام لديهم مسؤولية كبيرة لتحفيز زملائهم اللاعبين بشكل مستمر.‏

هل سيكون هناك اختلاف في أداء الأهلي عقب استئناف المباريات في الموسم الحالي بشهر أغسطس؟

أتوقع مستوى الفريق في الفترة الأولى بعد انطلاقة الدوري مختلفًا نوعًا ما عن المباريات ‏الأخيرة التي خاضها قبل التوقف، وذلك بسبب طول فترة الراحة، وهذا أمر طبيعي وحدث في ‏جميع الدوريات العالمية التي عادت للحياة، ومع توالي المباريات تعود لياقة الفريق وتعود المنافسة إلى سابق عهدها، ويقدم الأهلي المستوى ‏الذي ظهر عليه قبل التوقف.‏

وجميع اللاعبين نفذوا البرنامج الذي حدده الجهاز الفني خلال فترة ‏التوقف، وهو ما ساعد كثيرًا في الحفاظ على مستوانا وعدم البدء من نقطة الصفر.

حدثنا عن علاقة حراس الأهلي في الوقت الحالي؟

نحن جميعًا أسرة واحدة، ويانكون ميشيل مدرب الحراس ‏أخ أكبر بالنسبة لنا، وتعامله جيد مع الجميع، ويدفعنا إلى القتال في المران، وإحقاقًا للحق فقد بذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق خلال الفترة الماضية، مما انعكس بالإيجاب على مستوى جميع الحراس، هناك تفاهمًا وحديثًا دائمًا بيني وبين خط الدفاع، وأن لاعبي الأهلي ‏لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الظروف الصعبة، وأن الروح القتالية سر نجاح الفريق في مختلف البطولات ومهما بلغت التحديات

أخيرًا.. وجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؟

نحن في حالة ‏تركيز ويبحث عن الفوز بجميع البطولات لإسعادهم.