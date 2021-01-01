الأهلي يُعلن تعافي محمد الشناوي من فيروس كورونا

حارس مرمى الأهلي غاب عن مباراة القمة الأخيرة

أعلن النادي الأهلي تعافي حارس مرماه محمد الشناوي من إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وجاهزيته لخوض التدريبات الجماعية مع زملائه.

الشناوي كان قد غاب عن مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر ولقاء القمة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجراها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إيجابية.

الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أكد خلال تصريحات صحفية أن صاحب الـ32 عامًا خضع لمسحة طبية جديدة اليوم وجاءت نتيجتها سلبية مما يؤكد تعافيه تمامًا من الإصابة بكورونا.

ولعب علي لطفي الحارس البديل مباراة القمة أمام الزمالك وقدم أداءً مميزًا ساعد به الأهلي على الفوز 2-1، إذ تصدى لركلة جزاء سددها محمود علاء وأنقذ فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة سموحة مساء الأربعاء القادم في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11، ومن المتوقع أن يحسم المدرب بيتسو موسيماني هوية حارس مرمى الفريق خلالها خلال تدريب غدٍ الثلاثاء.