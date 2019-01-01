الشلهوب: برشلونة جعلني أنام مبكرًا، وأثق بجمهور الهلال

نجم الهلال يتحدث عن مباراة الأمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى محمد الشلهوب نجم الهلال ثقته في جماهير فريقه والجماهير السعودية والإماراتية ودعمها لهم في مباراة نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة أمام النجم الساحلي التونسي.

وستُقام المباراة النهائية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتم بيع جُل التذاكر الخاصة بالمباراة.

وقال الشلهوب لقناة أبو ظبي الرياضية "المباراة ستكون كبيرة وهي أحد أهم أحداث الموسم، كلنا ثقة في جماهير الهلال والسعودية وحتى الجماهير الإماراتية نثق أنها ستساندنا، وإن شاء الله يعود الجمهور فرحًا بالفوز".

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وعن ضغط المباريات، أضاف الشلهوب "الأمر ليس سهلًا، فنحن نلعب كل 3 أيام مباراة ولا يوجد فترة كافية للاستشفاء واستعادة جاهزيتنا البدنية، لكن الجهاز الفني والطبي في النادي يُحاول فعل ما يستطيع لمساعدتنا، وفي النهاية نحن نلعب لنادٍ كبير هو الهلال وقد اعتدنا طوال وجودنا هنا على الضغط".

وأتم النجم السعودي تصريحاته بالحديث عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال والتي حسمها رفاق ليونيل ميسي لصالحهم بثلاثية نظيفة، إذ قال "لم أشعر بالتوتر أو العصبية نتيجة المباراة، بل جعلني البارسا أنام مبكرًا. كانت مباراة جميلة ومانشستر يونايتد بحاجة لعمل كبير ليعود من جديد، وأتمنى أن ينجح كوني أحد مشجعيه".

يُذكر أن الهلال تأهل للمباراة النهائية من البطولة العربية بعد تخطيه مواطنه أهلي جدة فيما أقصى النجم الساحلي فريق المريخ السوداني.