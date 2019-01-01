النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

الشكوك تتزايد حول لحاق نوير بمباراة ليفربول

التعليقات()
Getty Images
إصابة نوير قد تحرمه من حماية عرين بايرن ميونيخ أمام ليفربول

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية ألمانية أن احتمالية مشاركة نوير في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أصبحت تقل يومًا بعد يوم.

اختيارات المحررين

وكان مانويل نوير قد تعرض للإصابة على وستوى أوتار المرفق، مما أبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد حتى الآن.

وأشارت مصادر صحفية ألمانية أن الإصابة أصبحت تهدد مشاركة مانويل نوير في مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراة قوية ومصيرية أمام ليفربول، في واحدة من أقوى مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

وكان نوير قد غاب عن بايرن ميونيخ لمدة عام بسبب الإصابة بكسر على مستوى الساق، وضلك في الفترة بين إبريل 2017 وإبريل 2018.

إغلاق