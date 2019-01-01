الشق الأسوأ لرونالدو في الدوري الإيطالي!

سقط من أولويات أليجري..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

من أهم مميزات كريستيانو رونالدو هو تميزه في تنفيذ الركلات الحرة، حيث اشتهر بتقنية «برجمة الكرة» فمن ينسى هدفه الشهير في شباك بورتسموث عندما كان مع مانشستر يونايتد.

لكن في ما قد يكون مفاجئًا للبعض، فإن رونالدو من خلال الإحصائيات هو أسوأ مسدد للركلات الحرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

عندما وصل إلى تورينو، كما كان الحال في أي نادٍ آخر، كان النجم البرتغالي هو الخيار الأول في تنفيذ كافة الركلات الحرة، على الرغم من أن باولو ديبالا وميراليم بيانيتش كانا ممتازين في هذا الدور.

لكن مؤخرًا كشف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري أن رونالدو سيكون الخيار الثالث في تنفيذ الركلات الحرة خلف بيانيتش وديبالا.

قرار أليجري بمنح الأفضلية لديبالا وبيانيتش في الركلات الحرة القريبة من المنطقة يأتي استنادًا لحقيقة أن رونالدو لم ينجح في تسجيل أي هدف من الركلات الحرة من 13 محاولة!

ففي حين بلغ معدل تحويل رونالدو الركلات الحرة لأهداف مع ريال مدريد أكثر من 6٪ بعد تسجيله 30 هدفًا، إلا أن معدله في يوفنتوس يقف عند 0%.

ويبقى أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الركلات الحرة، هو أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، الذي سجل هدفين من 3 محاولات حتى الآن هذا الموسم.

لكن على الرغم من فشله في الاستفادة من سلاح الركلات الحرة، فإن رونالدو لا يزال يعتلي صدارة هدافي الدوري الإيطالي بـ17 هدفًا، بفارق هداف عن الهداف المخضرم فابيو كوالياريلا.

جدير بالذكر أن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو الأكثر إحرازًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم من خلال الركلات الحرة، حيث سجل 3 أهداف لكن من 27 محاولة.