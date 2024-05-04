"الشعر والدقة والشجاعة" .. زيدان يتغنى بنجم ريال مدريد السابق في مقطع فيديو أبهر الجميع!

مدح متبادل بين الثنائي الأسطوري

جلس الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، وجهًا لوجه مع نظيره الإنجليزي ديفيد بيكهام، وتبادلا المدح بصورة لفتت أنظار الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.

الثنائي الذي يعتبر من أهم سفراء شركة أديداس للملابس الرياضية، جلس في فيديو ترويجي للتحدث عن موهبة كل منهما في تأكيد واضح على الصداقة التي تجمعهما منذ لعبها معًا في ريال مدريد وحتى الآن.

الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 40 ثانية، قال خلاله بيكهام عن زيدان:"الموهبة، القدم اليسرى، حب اللعبة".

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وتابع:"الساق اليسرى مرة أخرى، هدف على الطائر "تعلم عن أي هدف أتحدث"، اللمسة، البدل الأنيقة، الإبداع، الشخصية، ميدالية بطل العالم".

ومن جانبه رد زيدان عليه:"الدقة، الساق اليمنى بالطبع، الشجاعة، الطاقة، كل ركلاته الحرة، العمل، قصة شعره، أسلوبه الراقي، قصته عمومًا".

وفي نهاية المقطع تصافح النجمان وقاما بمعانقة بعضهما البعض، بعد الإدلاء بشهاديتهما حول كل ما يتمتع به الآخر من قدرات جعلت منه أسطورة.

جدير بالذكر أن زيدان انضم إلى ريال مدريد من يوفنتوس في 2001، قبل أن يلتحق به بيكهام في 2003، ليلعب بجوار النجم الفرنسي الذي اعتزل في 2006.