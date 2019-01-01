الشرطة يحسم ديربي العراق بالفوز على الميناء بثلاثية

الشرطة يتغلب على الميناء بثلاثة أهداف للا شيء في الدوري العراقي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حافظ نادي الشرطة على صدارة الدوري بانتصاره على غريمه الميناء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري العراقي.

ونجح الشرطة في مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، ليواصل التحليق في الصدارة وتقديم العروض الجيدة على مستوى الأداء.

وسجل كرار جاسم هدف التقدم للشرطة في الدقيقة الثامنة عشر من شوط المباراة الأول ليترجم سيطرة فريقه المطلقة على المباراة.

فيديو : أهداف المباراة #الشرطة 3 - 0 #الميناء #ديربي_العراق pic.twitter.com/7IkMaSGETI

— قنوات الكاس (@alkasschannel) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وسجل زميله علاء عبد الزهرة الهدف الثاني في حدود الدقيقة الثامنة والثلاثين، أمام عجز لاعبي الميناء عن مجاراة نسق لاعبي الشرطة.

وبعد انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الشرطة بهدفين مقابل لا شيء، عاد علاء عبد الزهرة ليضيف هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثانية والستين موسعًا النتيجة.

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ولم يفلح لاعبو الميناء في تقديم أي شيء يذكر، لتنتهي المباراة بانتصار عريض للشرطة رفع به رصيده إلى النقطة رقم 40 في صدارة الدوري.