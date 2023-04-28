الشرطة تفتش أليانز أرينا بسبب اتهامات بغسيل الأموال .. هل يواجه بايرن ميونخ ورطة جديدة؟!

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الشرطة الفيدرالية قد قامت باقتحام ملعب أليانز أرينا ومكاتبه الخاصة بنادي بايرن ميونخ لإجراء عمليات تفتيش.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت في الوقت نفسه أن عمليات التفتيش تلك متعلقة باتهامات بغسيل الأموال.
لكن الصحيفة أوضحت أن نادي بايرن ميونخ بكافة مسؤولية الحاليين ليسوا ضمن المتهمين في تلك القضية، إنما يتم اعتبارهم مجرد شهود.
وذكرت كذلك أن الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف هو المتهم الرئيسي في تلك القضية، ولم توضح ما علاقة النادي البافاري به لا من قريب ولا من بعيد.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يمر بفترة صعبة بالفعل في الدوري الألماني ودوري الأبطال بعدما فقد صدارة الأول وخرج من الأخير كما غادر كأس ألمانيا أمام فرايبورج.
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