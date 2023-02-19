الشرطة تصل إلى مشجع مايوركا صاحب واقعة العنصرية ضد فينيسيوس!

خبر جيد للاعب البرازيلي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن الشرطة قد نجحت في الوصول إلى شخصية المشجع الذي قام بالتصرف العنصري تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الشرطة قد بدأت إجراءات مقاضاة المشجع الخاص بريال مايورا بالفعل بعد تصرفاته ضد فينيسيوس.

وكشف مصدر مقرب من القضية أن المتهم عمره 20 عامًا، وأنه ليس لديه أي سجل إجرامي سابق في قضايا الكراهية أو العنصرية.

وأوضحت الصحيفة أن المشجع قد يتم عقابه بغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف يورو، ومنع من الحضور في الملعب لمدة ستة أشهر.

جدير بالذكر أن نفس المجموعة من الشرطة كانت قد نجحت في تحديد أحد جماهير مايوركا الذين قاموا بتصرفات عنصرية ضد أحد نجوم فياريال يوم السبت.