الشرطة العسكرية متهمة .. البرازيل ترد على "مأساة ميسي" رسميًا

كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل شهد أحداثًا مؤسفة

رد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا، على اتهامات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "الخطيرة"؛ والتي أعقبت الكلاسيكو الكبير الذي جمع بين منتخبي البلدين، فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة.

البرازيل سقطت على أرضها أمام الأرجنتين، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخلال المباراة.. طلب ميسي من زملائه في منتخب الأرجنتين، عدم إكمال اللعب؛ بسبب ما اعتبره اعتداءات من الشرطة البرازيلية على جماهير بلاده، والتي كانت من الممكن أن تتحول إلى "مأساة"؛ حسب وصفه.

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ولكن.. اتحاد الكرة البرازيلي قال في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء: "من المهم توضيح أن التنظيم والتخطيط للمباراة، تم تنفيذه بعناية من قِبل الاتحاد، وبالتعاون مع جميع الهيئات العامة المختصة، وبالتحديد الشرطة العسكرية للولاية".

وأشار البيان، إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الأمنية، قبل المباراة؛ حيث تم وضع خطة محكمة، قامت الشرطة العسكرية والجهات المعنية، بالالتزام بها بشكل صارم.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل، تراجع إلى المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، بينما عززت الأرجنتين "صدارتها" بـ15 نقطة.