الشرطة الألمانية تعلن تتويج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا

بايرن لم يتوج بعد رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت شرطة ميونخ بنشر تهنئة لنادي بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني على الرغم من فشل الفريق في حسم الأمور رسمياً بعد تعادله مع لايبزج.

وسقط بايرن مساء السبت في فخ التعادل السلبي مع مضيفه، ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة بعد انتصار بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف وتقليص الفارق لنقطتين.

ونشرت صفحة إدارة شرطة ميونخ على فيسبوك منشوراً يهنيء بايرن على تحقيق لقب الدوري السابع على التوالي، قبل أن تتدار الأمر وتقوم بمحوه.

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الصفحة تداركت خطأها بنشر منشور ثان يسخر من الأول والخطأ، مؤكدة تمنيها تتويج الفريق باللقب هذا الأسبوع، ولكن هذا لم يكن كافياً لتحقيقه على أرض الواقع".

ويملك بايرن فرصة حسم الأمور في الجولة الأخيرة عندما يستضيف إينتراخت فرانكفورت، والفوز يضمن له البطولة بغض النظر عن نتيجة دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.