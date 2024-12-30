هل يرحل؟

يحظى أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة باهتمام كبير من ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتدرب المدافع الدنماركي مع المجموعة أمس الأحد في نادي برشلونة، بعد تعافيه من التهاب الأوتار الذي أجبره على الخضوع لعملية جراحية بسيطة قبل شهر في السويد لحل المشاكل التي يعاني منها منذ الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "صاحب الـ28 عامًا لم يظهر منذ الجولة الأولى بالليجا أمام فالنسيا في أغسطس الماضي، لكنه مازال محتفظًا بقيمته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا بضمه، وتياجو موتا مدرب يوفنتوس يفكر في التعاقد معه، لتعويض الغيابات الكبيرة في خط دفاعه".

ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، إن "اليوفي سيطلب ضم كريستنسن في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة".

وانضم كريستنسن إلى برشلونة في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وقدم مستويات مميزة للغاية مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2026.