الشتاء بدأ مبكرًا .. النصر يفاوض لاعبًا في البرازيل

النصر ينافس فريق ياباني

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع أحد اللاعبين البرازيليين خلال الفترة الحالية، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

النصر بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل سد العديد من الثغرات الفنية التي يعاني منها الفريق خلال الوقت الحالي.

وأشار موقع "Torcedores" البرازيلي، إلى أن نادي النصر حاول الاتصال مع اللاعب برونو كورتيز، الظهير الأيسر لفريق جريميو البرازيلي خلال الفترة الحالية، لضمه في الشتوية المقبلة.

الموقع أكد على أن مسؤولي ناديي النصر السعودي، ونادي شيميرزو إس بالس الياباني، تواصلوا بشكل رسمي مع وكيل كورتيز، من أجل ضمه.

ويسعى النصر لاستغلال اقتراب انتهاء عقد كورتيز مع ناديه جريميو والتعاقد مه، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يوقع مع أي فريق آخر في يناير المقبل، ومن ثم يقوم النادي السعودي بإقناع مسؤولي ناديه بالتنازل عن المتبقي في عقده مقابل مبلغ من المال.

كورتيز الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، يلعب في مركز الظهير الأيسر، وسبق له ولعب في العديد من الأندية البرازيلية، أبرزها ساو باولو، وبوتافوجو، كما لعب في بنفيكا البرتغالي وألبيريكس نيجاتا السنغافوري.

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يأتي ذلك في ظل اقتراب رحيل الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد عن صفوف نادي النصر، وعدم القناعة بالظهير حمد آل منصور من جانب بيدرو إيمانويل.