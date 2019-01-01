الشبراوي: كنت متعمد التسديد في كرة الهدف وهذا سر احتفالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد السيد الشبراوي، لاعب نادي الجونة أنه كان يقصد التسديد على المرمى، في الكرة التي أحرز منها هدفه في شباك الزمالك اليوم.

وساهم الشبراوي في تعادل فريقه أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الجونة، حيث سجل اللاعب البديل هدفاً وصنع آخر.

وقال الشبراوي في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله ما حدث اليوم توفيق من ربنا، هدفي الثاني كان قراري من البداية هو التوغل للمنطقة والتسديد".

وواصل: "هذا كرم من الله، أول أهدافي عقب العودة من الإصابة بالرباط الصليبي، كنت أريد تغيير النتيجة عند مشاركتي في الشوط الثاني".

الجونة يُعرقل الزمالك ويمهّد الطريق للأهلي لحسم الدوري 🧐 pic.twitter.com/qrA3MnbVOF — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وتابع: "كان هدفي الأول والأخير هو الهجوم عند نزولي في الشوط الثاني، أريد أن أشكر نادي الجونة على وقوفه بجانبي".

وأتم تصريحاته قائلاً، عند سؤاله عن سر احتفاله بالهدف: "الاحتفال كان سر بيني وبين رئيس النادي، كنا في جلسة بالأمس، وأخبرته بأنني سأسجل اليوم".