الشباب يملك موافقة كريم بنزيما .. و"كواليس صادمة" في فشل صفقتي مورينيو وحكيم زياش

سر ميركاتو نادي الشباب "الصادم"..

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كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب السعودي، عن "كواليس جديدة" في فشل صفقات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حكيم زياش.

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الشباب حاول التعاقد مع مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مع ارتباط اسمه بالتعاقد مع بنزيما وزياش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية "يناير 2024".

واعترف الناصر في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، اليوم الثلاثاء، بالتفاوض مع مورينيو، الذي وافق من ناحيته على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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نائب رئيس نادي الشباب أشار إلى أن مورينيو، اشترط بعض الصفقات؛ من أجل تصحيح مسار الفريق، خلال النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وأوضح أن ميزانية الشباب، لم تتحمل رواتب المدير الفني البرتغالي، بالإضافة إلى الصفقات التي طلبها؛ وبالتالي لم تأتِ موافقة لجنة الاستدامة المالية.

وأكد محمد الناصر، على أن أزمة الميزانية؛ هي من عرقلت إتمام صفقة زياش أيضًا، حيث تم استنزاف المبلغ المخصص لنادي الشباب، من لجنة الاستقطابات، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وبخصوص كريم بنزيما.. قال الناصر: "هناك مخاطبات رسمية، تؤكد على أن اللاعب وافق على الانتقال من نادي الاتحاد السعودي إلى الشباب، في الميركاتو الشتوي"، رافضًا في نفس الوقت الكشف عن سبب فشل الصفقة.

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