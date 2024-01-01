الشباب يتفق مع "جوكر" الدوري السعودي لخلافة إيجور بيسكان

الشباب يمر بموسم سيئ في الدوري السعودي

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أقال الشباب مدربه الكراوتي إيجور بيسكان الذي عينه قبل شهرين فقط، نتيجة سوء الأداء والنتائج، وقد قاد الوطني سعد السبيعي الفريق في المباراة الأخيرة أمام الوحدة حتى تعيين مدرب أجنبي جديد.

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الصحفي رودي جاليتي أكد عبر منصة إكس أن الشباب اتفق بالفعل مع مدربه الجديد الذي سيخلف بيسكان، والذي قد يُلقب بـ "جوكر" الدوري السعودي نظرًا لعمله مع 3 أندية سابقة وتواجده الدائم في الصورة عند كل إقالة في البطولة.

نحن نتحدث عن التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي سبق وقاد الاتحاد والطائي والوحدة في السعودية، وقد تُوج مع الأول ببطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس الملك 2018.

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جاليتي أوضح خلال تغريدته أن الاتفاق تم بين الطرفين على كل شيء، مشيرًا أن ما ينقص الإعلان الرسمي هو فقط توقيع العقود.

يُشار إلى أن الشباب يتواجد في المركز الـ11 من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعدما تلقى 8 هزائم ولم يفز سوى في 5 مباريات وتعادل في الـ6 المتبقية.

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