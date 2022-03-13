الشباب والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الشباب 0 × 1 الاتحاد

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45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد على الشباب.

45' حكم المباراة يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، أخيرًا اهتزت الشباك، الاتحاد يسجل الهدف الأول بعد تسديدة من كمارا ارتدت من فواز القرني، وارتدت إلى عبد العزيز البيشي الذي لعب الكرة بالرأس في الشباك، ورفض الاحتفال بعد هز شباك فريقه السابق.

35' محاولات على استحياء من الفريقين حتى الآن في المباراة، والهدوء يغلب على القمة.

25' الاتحاد يخرج من مناطقه في الدقائق الماضية، ويحاول تهديد مرمى الشباب، لكن دون النجاح في هز الشباك بعد.

22' ماذا أضعت يا كمارا؟! مهاجم الاتحاد انفرد بمرمى الشباب بعد خطأ دفاعي، لكنه سدد الكرة برعونة شديدة بعيدة عن المرمى.

15' قوة الدفاع في الفريقين تتفوق حتى الآن على المحاولات الهجومية، ولا خطورة في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

10' الخطورة غائبة عن المرميين حتى الآن، مع اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة السريعة، ومحاولات الشباب لاختراق دفاع "العميد" دون جدوى حتى الآن.

5' بداية هادئة للمباراة حتى الآن، وإن كان الشباب هو الأكثر سيطرة على الكرة في الدقائق الأولى من القمة.

الحكم يطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الشباب والاتحاد..

تشكيل الاتحاد ضد الشباب

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبد الله الحافظ - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

برونو هنريكي - أندري فيليبي

عبد العزيز البيشي - رومارينيو - فهد المولد

هارون كمارا

📋| قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة اليوم #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/qHrSksH5Kb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 13, 2022

تشكيل الشباب ضد الاتحاد

الخطة 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - أحمد شراحيلي - متعب الحربي

باولينيو - حسين القحطاني - بانيجا

كارلوس جونيور - تركي العمار - هتان باهبري

وتكمن أهمية المباراة في أنها قد تجعل الاتحاد يبتعد أكثر في صدارة جدول الترتيب إذا ما حقق "العميد" الانتصار، فيما يفتح فوز "الليوث" الباب على مصراعيه في صراع اللقب فيما تبقى من مباريات البطولة.

الاتحاد يدخل المباراة متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشباب الوصيف الحالي لجدول الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الشباب والاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.