الشباب مهدد بخسارة صفقة نارية على أيدي قطرية

الشباب قد يخسر صفقة ثقيلة بسبب الأندية القطرية

يحاول مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، م أجل تعويض الراحلين عن صفوف الفريق نهاية الموسم الماضي.

ورحل عن نادي الشباب اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، بعد انتهاء إعارته من نادي سبورتنج براجا البرتغالي، كما اقترب أيضًا البرازيلي سيبا من الرحيل، من أجل تعويضه بلاعب أفضل منه فنيًا.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن الكوري الجنوبي نام تاي هي، لاعب نادي السد القطري، تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية، أبرزها من نادي الشباب.

وأضافت الصحيفة أن هناك ناديان من قطر يحاولان التعاقد مع نام تاي هي، وهو الأمر الذي يهدد مسألة انتقاله إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن ناديي الأهلي والاتحاد في السعودية، يرغبان أيضًا في التعاقد مع نام تاي هي، ولكن الشباب دخل بقوة في المفاوضات، ليكون الأقرب من اللاعب.

المصادر الصحفية القطرية كانت قد أكدت انتهاء علاقة الكوري الجنوبي مع السد بسبب عدم الاتفاق على تجديد العقد، وقد أكدت الصحيفة السعودية أن رفض النادي منح نام تاي مزايا عقده القديم أدى لعدم التجديد.

يُشار إلى أن نام تاي هي يتواجد في قطر منذ يناير 2012، وقد بدأ مسيرته مع الدحيل ثم انتقل صيف 2019 إلى السد، وقد حظي بمسيرة رائعة توجها بالفوز بلقب الدوري القطري 6 مرات.