وسط تحفظ كبير .. الشباب عن تطورات حالة فهد المولد: ما تعرض له مؤلم والله يلطف به

المتحدث الرسمي لنادي الشباب يتحدث عن حادث الفهد الأسمر الأليم..

يتحفظ تركي الغامدي؛ المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي، بشكل كبير عن الحديث عن تطورات حالة اللاعب فهد المولد، مؤكدًا أن ما يمر به مؤلم جدًا للجميع.

الفهد الأسمر يرقد حاليًا في أحد مستشفيات الرياض، بعد سقط من الطابق الثاني، حيث منزله في مدينة دبي الإماراتية، وسط غموض كبير حتى الآن في ملابسات الحادث، الذي وقع في 12 من سبتمبر الجاري.

وقبل أيام، وعندما استقرت حالته إلى حد ما، نجح الإخلال الطبي له من دبي إلى الرياض، ولا يزال راقدًا في العناية المركزة.

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وحول جديد حالته، رفض الغامدي الكشف عن وضعه الصحي، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة ستصدر بيانًا رسميًا بحالته حين يتسنى لها ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الليث الأبيض: "ما تعرض له فهد مؤلم لنا جميعًا، في كل مباراة نستحضر وجوده معنا وكذلك في غرف خلع الملابس وفي كل وقت، لكن لا يمكنني إلا أن أقول الله يلطف به، كل ما يحتاج له الآن هو الدعاء، علينا أن نتفاءل، الله يرجعه لأهله ولنا بالسلامة".

وتوجه تركي الغامدي بالشكر لعبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، على متابعتهم لحالته عن كثب خلال الفترة الماضية.

يذكر أن شرطة دبي لا تزال تحقق في الحادث، ولم تصدر إلا بيانًا رسميًا واحدًا، أوضحت خلاله أن الحادثة وقعت إثر سقوطه من شرفة منزله، دون أي جديد يذكر من وقتها.