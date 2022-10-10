"الشباب تراجع بعد عودة بانيجا ويجب استبعاده أمام الهلال"

قمة كبيرة تجمع الفريقين في الدوري السعودي

أكد حمزة إدريس نجم الكرة السعودية المعتزل أن مواجهة الهلال هي الاختبار الحقيقي والأصعب للشباب في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن أداء الفريق تراجع هجوميًا في المباراتين الأخيرتين.

الشباب يحل ضيفًا اليوم على الهلال في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، ويتصدر الفريق جدول الترتيب دون خسارة أي نقطة حتى الآن فيما لا يعيش صاحب الملعب أفضل أيامه بخسارة 5 نقاط متتالية في آخر جولتين.

الشباب غاب عنه نجم الوسط إيفر بانيجا في المباريات الخمسة الأولى للإصابة، ورغم أن الجميع يرى عودته نقطة قوة إضافية للفريق إلا أن إدريس رأى العكس.

إذ قال "أداء الشباب هجوميًا تراجع في آخر مباراتين بعد عودة بانيجا، صحيح أن وجوده في الملعب جعل الفريق أفضل في الاستحواذ، لكنه في المقابل أفقده ميزة السرعة التي كانت تُميزه وتُميز أسلوب لعبه في التحولات والهجمات المرتدة".

SHAHID SHAHID

أضاف "الشباب لديه دومًا مشكلة في اختيار الأجانب السبعة الذين سيُشاركون في كل مباراة، وذلك بسبب جودة جميع الأجانب العالية، ولو كنت سأختار لمواجهة الهلال سأستبعد سانتي مينا رغم إزعاجه للمدافعين، لكن الفريق بحاجة للاعبين أصحاب السرعة والمهارة أمام الهلال لتنفيذ التحولات السريعة واستغلال أخطاء الهلال في التمركز والتغطية".

الناقد الرياضي عادل البطي اتفق مع إدريس، بل كان أكثر حدة، في انتقاد بانيجا، إذ قال "أنا سأستبعد بانيجا فورًا من مواجهة الهلال، وجود حسين القحطاني كان سيجعل وسط الفريق أقوى وسيمنح راحة أكبر لزميله كريتشوفياك في التقدم للهجوم".

تابع "نقل الكرة أصبح أبطأ في المباراتين الأخيرتين للشباب، لأنها يجب أن تمر عبر بانيجا، فيما سابقًا كانت السرعة عنوان الأداء ومن الجميع، حتى مع اختلاف اللاعبين كان اللعب سريعًا، اللعب على الاستحواذ سيكون صعبًا أمام الهلال ولذا الأفضل للشباب الحفاظ على أسلوبه في التحولات السريعة والذي لا يُناسب بانيجا".

يُشار إلى أن التقارير الصحفية تؤكد استبعاد المدرب فيسينتي مورينو للمهاجم آرون سالم بوبيندزا من المباراة بعد مفاضلة مع زميله سانتي مينا.