عقوبة ضخمة من الشباب ضد جمال بلعمري

المدافع خرق التعليمات ونال العقاب

فرضت إدارة نادي الشباب السعودي غرامة مالية ضخمة ضد مدافع الفريق جمال بلعمري بعد إدلائه بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم الحظر المفروض على اللاعبين في هذا الجانب.

المدافع الجزائري فتح النار على إدارة ناديه يوم أمس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ اتهمهم بظلمه وإجباره على تحمل مصاريف علاجه وتغيير وكيل أعماله والإدلاء بتصريحات محددة.

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صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصادر خاصة من إدارة النادي العاصمي أنهم قرروا تطبيق اللائحة الداخلية على بلعمري وخصم 40% من راتبه، خاصة أنه على علم مسبق بمنع الإدلاء بأي تصريحات عبر السوشيال ميديا.

وشهد الموسم الجاري الكثير من التوتر في علاقة بلعمري مع الشباب، وقد ارتبط اللاعب بالرحيل لعدد من الأندية على رأسها النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويدخل بلعمري الذي تُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 موسمه الأخير في عقده مع الشباب، إذ سينتهي العقد الذي بدأ عام 2016 وجُدد عام 2018 في يونيو 2021.