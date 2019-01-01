متى يُسجل ويستقبل النصر والشباب الأهداف في الدوري السعودي؟

قمة الرياض التي ستجمع بين الفريق تمتلك أهمية كبيرة وخاصة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة نارية بين فريقي النصر والشباب في واحدة من قمة مباريات الجولة الـ22 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قمة الرياض التي ستجمع بين الفريق تمتلك أهمية كبيرة وخاصة، نظراً لتهديد الليث لنظيره العالمي في ترتيب دوري المحترفين السعودي.

النصر يحتل حالياً المركز الثاني في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة خلف المتصدر نادي الهلال، ويحل الشباب ثالثاً برصيد 40 نقطة، مما يجعل المباراة مثيراً جداً داخل أرض الملعب.

2⃣ فاروق بن مصطفى حارس الشباب لم يغب عن فريقه هذا الموسم (21 مباراة/1890 دقيقة) ⭕️ pic.twitter.com/V43QrKhD49 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 28, 2019

من الناحية الرقيمة يمتلك صاحب الأرض نادي النصر أقل نسبة من حيث تسجيل الأهداف بالشوط الثاني، حيث سجل لاعبوه 20 هدف بالشوط الأول، و 21 هدف بالشوط الثاني، مما يؤكد توزيع المجهود الهجومي بين الشوطين.

وعلى الصعيد الدفاعي، فأن شباك العالمي تستقبل الأهداف بشكل أكبر في الشوط الثاني، حيث استقبلت 7 أهداف بالشوط الأول و 12 هدف بالشوط الثاني.

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الفريق الشبابي سجل لاعبوه 13 هدف بالشوط الأول و 15 هدف بالشوط الثاني، مما يعني أن النسبة متقاربة بشكل كبير مع المنافس.

دفاعياً يُعد الفريق الشبابي الأقوى في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، وخلال الشوط الأول تلقت شباكه 8 أهداف بالشوط الأول و 5 أهداف بالشوط الثاني.