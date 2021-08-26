الفتح ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة
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الفتح 0 × 0 الشباب
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الفتح - الشباب
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الخميس 26 أغسطس 2021،
|شاهد VIP
|مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
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تشكيل الفتح:
التشكيل| 4-2-3-1
اختيارات المحررين
مكسيم كوفال
توفيق بوحميد - قاسم لاجامي - مروان سعدان - نواف بوشل
سفيان بن ديكة - محمد الفهيد
كريستيان كويفا - علي الزقعان - مراد باتنا
فراس البريكان
تشكيل الشباب:
التشكيل| 4-2-3-1
فواز القرني
متعب الحربي - أحمد شراحيلي - فواز الصقور - نادر الشراري
حسين القحطاني - ألفريد ندياي
كارلوس جونيور - إيفر بانيجا - سيبا
أوديون إيجالو
لا يختلف الوضع كثيرًا مع نادي الفتح، حيث خسر من الرائد في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ليقع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة أيضًا.
خسر الشباب المباراة الأولى له في الدوري من أبها وتعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق، ليتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفتح والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.