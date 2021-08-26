الفتح ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الفتح ضد الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الفتح 0 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الشباب الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/FpYDsYtCK0 @mbc_group pic.twitter.com/nruVqKoXZx — SHAHID (@ShahidVOD) August 26, 2021

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تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-2-3-1

مكسيم كوفال

توفيق بوحميد - قاسم لاجامي - مروان سعدان - نواف بوشل

سفيان بن ديكة - محمد الفهيد

كريستيان كويفا - علي الزقعان - مراد باتنا

فراس البريكان

🗒️| تشكيلة الفتح في مواجهة الشباب الليلة. #الفتح_الشباب pic.twitter.com/ZSXL7rXrdQ — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 26, 2021

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-2-3-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - فواز الصقور - نادر الشراري

حسين القحطاني - ألفريد ندياي

كارلوس جونيور - إيفر بانيجا - سيبا

أوديون إيجالو

لا يختلف الوضع كثيرًا مع نادي الفتح، حيث خسر من الرائد في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ليقع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة أيضًا.

خسر الشباب المباراة الأولى له في الدوري من أبها وتعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق، ليتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفتح والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.