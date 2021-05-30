مونتيلا أم شاموسكا؟ .. جدل وتناقض حول مدرب الشباب الجديد

الأخبار متضاربة حول مدرب الليوث الجديد

أصبحت هوية المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي مثار جدل كبير في الساعات الأخيرة، سواء عبر الإعلام أو السوشيال ميديا في السعودية، وذلك بسبب التناقض الواضح في الأخبار.

كان البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي قد أعلن عقب الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي رحيله عن عنابي سدير والانتقال لتدريب الشباب، وقد أكد رئيس النادي "فهد المدلج" ذلك الأمر.

وفيما كانت الأمور مستقرة نحو هذا الخيار لدى الشباب ورئيسه خالد البلطان، أثار الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيريا الجدل بالكشف عن مفاوضات تجمع الإدارة الشبابية مع 3 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق الموسم القادم.

المدربون الثلاثة الذين كشف عنهم شيريا هم فينتشنزو مونتيلا ولويس كاسترو وكيكي فلوريس، وقد أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن المفاوضات موجودة بالفعل بين الشباب ومونتيلا الذي كانت آخر تجاربه مع فيورنتينا عام 2019.

المصادر السعودية أوضحت أن الفريق العاصمي لديه اتفاق بالفعل مع شاموسكا لكن العقود لم تُوقع بعد لأن النادي يتفاوض مع أسماء أخرى يمنحها الأفضلية على صاحب الـ55 عامًا، مشيرة إلى أن المدرب الذي تولى تدريب الهلال معارًا من الفيصلي لفترة مؤقتة موسم 2019-2020 قد يُوقع العقود حال فشلت مفاوضات الشباب مع الأسماء المفضلة عليه.