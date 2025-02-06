ثنائي الشباب يدفع أسطورة الأهلي نحو الندم .. حمدالله يُحطم رقم السومة قطعة قطعة!

الشباب يسحق الخليج في ليلة هاتريك حمدالله

عزز عبد الرزاق حمدالله مهاجم الشباب مساعيه لتحطيم رقم عمر السومة الأسطوري في دوري المحترفين السعودي بإحراز 3 أهداف في مباراة الفريق أمام الخليج خلال الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي مساء اليوم الخميس في الرياض.

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حمدالله سجل الهاتريك العاشر في مسيرته خلال الدوري السعودي، وهو رقم لم يسبقه أحد له! فيما رفع عدد أهدافه في تاريخ البطولة إلى 141 هدفًا ليتبقى له 3 أهداف فقط لمعادلة رقم السومة والرابع سيكون إعلان تتويجه على العرش وحيدًا.

السومة .. ستعض أصابع الندم على عودتك!

الحقيقة الراسخة حاليًا هي أن السومة أخطأ تمامًا في العودة للدوري السعودي، حيث كان أفضل كثيرًا أن يُكتب في مسيرته أنه غادر الدوري وهو سيد لهدافيه، وقد حُطم رقم ه بعد رحيله، لكن ما سيحدث الآن أن الهداف المغربي سيدمر معنويات نظيره السوري بتحطيم رقمه أمامه وفي ظل حضوره ... سيكون لذلك الإنجاز طعمًا آخر بالطبع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السومة عاد ليُحافظ على إنجازه ورقمه الصامد، لكنه سيعض أصابع الندم فيما بعد حين يرى حمدالله يُحطم هذا الرقم أمام ناظريه قطعة قطعة ودون أن يستطيع فعل شيء مع فريقه العروبة، الضعيف جدًا هجوميًا، وهو ما يجعل قرار مهاجم الأهلي السابق غريبًا جدًا .. إذ إن كان يتوجب عليه العودة كان يجب أن يعود مع فريق قادر على جعله يُضيف المزيد من الأهداف إلى رصيده ليُطيل أمد الصراع مع حمدالله.

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حمدالله .. كم أنت محظوظ بالجوير وجوانكا

حمدالله لم يُقدم مباراة كبيرة اليوم خارج منطقة الجزاء، وإن كان هذا دوره المطلوب منه ويُحاسب عليه، وقد كان خارج اللعبة تقريبًا في الشوط الأول.

ما حدث في الشوط الثاني أن مصعب الجوير وكريستيان جوانكا نفضا الغبار عن نفسيهما، وقد بدأ الثنائي مد المهاجم القناص بالتمريرات الذهبية وهنا لا مجال أن يُهدر حمدالله الكثير .. أضاع واحدة أو اثنتين لكنه استغل 3 آخرين.

مهاجم النصر والاتحاد السابق محظوظ جدًا بتواجد جوانكا والجوير خلفه في الشباب، فهما من أفضل صناع اللعب والأهداف في الدوري السعودي ويمتلكان دقة هائلة في تمريراتهما العرضية والبينية، وقد صنع الأول هدفين للمغربي فيما أهداه المعار من الهلال الهدف الأجمل.

وجود جوانكا والجوير بهذا المستوى المذهل، ومعهم قد نُضيف جاكومو بونافينتورا، جعل الحياة سهلة على حمدالله في منطقة جزاء الخصوم، وجعل خروجه كل مباراة برصيد من الأهداف سهلًا جدًا، لأن الفرصة الأولى إن ضاعت ستُسجل الثانية والثالثة وهو ما حدث اليوم.

حمدالله .. المهاجم الأجنبي الأفضل في تاريخ الدوري السعودي

حمدالله من جانبه لم يُقصر أبدًا ويُثبت كل يوم أنه أحد الهدافين الكبار جدًا، بل ربما يصنف حاليًا كأفضل مهاجم أجنبي وطأت قدميه الملاعب السعودية، كان كذلك قبل الثورة الكبرى في سوق انتقالات 2023 وظل هكذا بعدها وهو ما يؤكد قيمته الكبيرة.

اللاعب سجل الأهداف الثلاثة اليوم بطرق مختلفة تُظهر إمكانياته الكبيرة وجودته العالية، واحد بالرأس وآخر بالقتال والضغط على المدافع لإجباره على الخطأ والثالث بتسديدة ساحرة ستخطف بالتأكيد جائزة هدف الجولة الـ19 وربما هدف الموسم.

حمدالله أمامه 4 أهداف فقط ليصل إلى القمة، إلا لو انتفض السومة وزاد رصيده من الأهداف، وهو مكان يستحقه بكل تأكيد.