الشامخ يودع الرائد ويسافر الرياض استعداداً لرحلته الجديدة

اللاعب انضم للشباب مطلع مايو الجاري

فيسبوك تويتر بلال محمد

قام عبد الله الشامخ، لاعب الرائد بتوديع زملاءه في الفريق، يوم أمس بعد تأكد غيابه عن مباراة الفريق الختامية في الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب الشامخ عن مباراة الرائد، أمام الفتح والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم في الجولة الـ 30 من عمر البطولة، بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المنتظر أن ينضم الشامخ إلى الشباب في الرياض، بعدما أعلن النادي التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد إلى ثلاث مواسم، في مطلع الشهر الجاري.

وينتهي عقد اللاعب مع الرائد يوم 30 يونيو القادم، وينضم لصفوف فريقه الجديد في الأول من يوليو القادم.

ويحتل الرائد المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز الثامن.

بدأ بيع تذاكر لقاء الهلال أمام الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، لا بديل للهلال سوى الفوز مع تعثر نادي النصر ✔️



▪️ كمشجع هلالي هل ستحضر المباراة وتتمسك بالأمل الأخير؟ 🔵 pic.twitter.com/pEnZRlL4rq — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 13, 2019

علي الجانب الآخر يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن الشباب يحتاج إلى الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة من البطولة، أو سقوط الأهلي، من أجل ضمان المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل.