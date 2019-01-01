الشارقة يُقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الإمارات

البطل سيلعب المباراة الأخيرة بتركيز كامل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة غلق تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الإمارات في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وظفر الشارقة بلقب البطولة رسميًا في الجولة السابقة بعد انتصاره على الوحدة 3-2، ولذا لن تكون المباراة ذات أهمية بالنسبة له.

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العكس تمامًا بالنسبة لأصحاب الملعب في رأس الخيمة، إذ يحتاج الإمارات للفوز لضمان البقاء في دوري الخليج العربي وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وقرر المدرب الإماراتي غلق التدريبات بدءً من يوم الأربعاء حتى موعد اللقاء مساء السبت القادم.

يُذكر أن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي ستنطلق بـ3 مباريات يوم السبت 25 مايو، على أن تُستكمل بقية المباريات يوم الأحد 26 مايو.