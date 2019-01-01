دوري الخليج العربي | اتحاد كلباء يسحق عجمان وبني ياس يخطف نقطة من الشارقة

المتصدر خسر نقطتين في صراعه مع شباب الأهلي والعين

حقق اتحاد كلباء انتصارًا ساحقًا على ضيفه عجمان في مباراة الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي شهدت سقوط المتصدر الشارقة في فخ التعادل السلبي مع بني ياس.

وانطلقت الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي اليوم الثلاثاء بعد فترة توقف دامت 5 أسابيع تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الإماراتي في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومن ثم بطولة كأس الخليج العربي 24.

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وبدأت المباريات اليوم بانتصار الظفرة خارج ملعبه على خورفكان بهدفين دون رد أحرزهما عصام العدوة وإبراهيم اليعقوبي ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط فيما تجمد رصيد الثاني عند نقاطه الثلاثة في مؤخرة جدول الترتيب.

وحقق اتحاد كلباء انتصارًا ساحقًا على ضيفه عجمان بستة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف أصحاب الملعب أحمد النقبي هدفين وياسين البخيت ووليد عمير هدفين وكايناندرو سانتوس، فيما سجل أبو بكر تراولي هدفي الفريق الضيف.

وفي أبرز مباريات اليوم من دوري الخليج العربي نجح بني ياس في العودة بنقطة ثمينة من ملعب الشارقة بعدما فرض التعادل السلبي على المتصدر، ولم تتوقف خسائر "الملك" عند هذا الحد بل غادر نجمه الأبرز إيجور كورنادو الملعب بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ87.

الشارقة عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي دبي الذي سيلعب غدًا الأربعاء أمام الوحدة في دبي.