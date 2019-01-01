عبد العزيز العنبري يتوقع رد فعل قوي للوصل أمام الشارقة

عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يتحدث عن مواجهة الوصل في دوري الخليج العربي الإماراتي بعدما كان قد انتصر 4-0 في مباراة كأس الخليج العربي الأسب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة رد فعل قوي من جانب الوصل خلال مباراة الطرفين معًا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وكان الشارقة قد هزم الوصل الأسبوع الماضي 4-0 ضمن كأس الخليج العربي، وسيلتقي الطرفان مجددًا يوم غدٍ السبت لحساب الدوري الإماراتي.

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العنبري شدد أن اللقاء لن يكون سهلًا أبدًا وسيختلف تمامًا عن لقاء الكأس، مضيفًا للموقع الرسمي لناديه "الجميع يعرف الوصل بتاريخه وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني، وجميعنا ندرك كذلك صعوبة المباراة وحجم الجهد الذي يجب أن نبذله لنحقق نتيجة إيجابية فيها".

"مباراة كأس الخليج العربي لها حسابات مختلفة عن مباريات الدوري. أتمنى ان يكون اللاعبين في قمة الجاهزية حتى نتمكن من العبور بالمباراة للنتيجة التي ننشدها".

تابع "نتوقع رد فعل قوي لفريق الوصل لأنه صاحب تاريخ ولن يرضى بوضعه في الترتيب، مبارياتنا أمامهم دومًا ما تكون جميلة. نمتلك لاعبين بحضور جيد ونحترم المنافس وأتمنى أن يكون الجميع جاهز لتقديم مباراة قوية".

وكشف بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي مع الشارقة عن غياب عدد من لاعبيه عن اللقاء، بقوله " نفقد جهود ماجد سرور للإيقاف وسيف راشد للإصابة، ولن يكون الثنائي متواجدًا في قائمة الفريق".

وأخيرًا أوضح المدرب الإماراتي أن نجم الفريق إيجور كورنادو جاهز للمباراة بعدما تم إراحته خلال لقاء الكأس.