عبد العزيز العنبري: الأداء الجماعي سلاح الشارقة في مواجهة العين

قمة مباريات الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفريق لفريق الشارقة الإماراتي على صعوبة مواجهة العين في قمة الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي، واصفًا منافسه بأنه أفضل فرق البطولة حاليًا.

حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي سيحل ضيفًا على العين في استاد هزاع بن زايد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يحتاج الفريقان للفوز للحفاظ على آمالهما في منافسة شباب الأهلي على اللقب.

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المدرب الإماراتي بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء قائلًا "نحترم العين كثيرًا، وهو بالأرقام الفريق الأفضل في الدور الثاني للدوري، حيث سجل 8 أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف".

"اللعب أمام العين صاحب الشخصية والحضور القوي في الملعب على ملعبه ووسط جماهيره ليس بالأمر السهل، نتمنى تقديم مباراة جيدة ونُعول على الأداء والعمل الجماعي لتحقيق الهدف المطلوب".

"أتمنى أن نصل لمرحلة الاستقرار في التشكيل الأساسي خلال المرحلة القادمة المهمة، عودة جميع اللاعبين ستضيف كثيرًا للفريق".

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال العنبري "أهمية مباراة العين تأتي من تواجد الفريقين في نفس المنطقة من المنافسة على المقدمة، لا يستطيع أحد توقع ما سيحدث في الدوري، مازال هناك 11 جولة وأتمنى أن يُحقق الشارقة نتائج إيجابية بها".