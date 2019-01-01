صدمة في الشارقة .. انتهاء موسم شوكوروف!

اللاعب تعرض لإصابة قوية مع منتخب بلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية إماراتية انتهاء موسم نجم وسط الشارقة أوتابيك شوكوروف نتيجة الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده أوزباكستان.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن تعرض لاعبه صاحب الـ22 عامًا للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده لنظيره الصيني في بطولة كأس الصين الدولية الودية، والتي توج بها منتخب أوروجواي.

وقال المدرب هيكتور كوبر بعد المباراة أن الإصابة جدية وقد تحتاج لعلاج يطول عن الشهرين، لكن التقارير الأخيرة حملت ما هو أسوأ، إذ أكدت إصابة شوكوروف بكسر في القدم سيجبره على الخضوع لعملية جراحية تُبعده عن الملاعب لمدة تقترب من الـ5 أشهر.

كيف ومتى أحرز الهلال السعودي أهدافه هذا الموسم؟

ويتواصل الجهاز الطبي للشارقة مع نظيره الأوزبكي لمتابعة حالة اللاعب وعلاجه قبل أن يصل الإمارات لمواصلة العلاج.

ويتصدر الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مطارده العين قبل 9 جولات على نهاية البطولة، ويعد شوكوروف أحد أهم عناصر المنظومة الدفاعية للفريق الإماراتي حيث ساهم في عدم خسارة الفريق في البطولة حتى الآن.

ويلتقي الشارقة يوم الجمعة القادم مع ضيفه الجزيرة في مباراة مهمة على صراع اللقب، إذ يحتل الجزيرة المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن المتصدر.