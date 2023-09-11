السيلفي ممنوع! الكشف عن أسباب تصرف سون الغريب مع المشجعين

عقد رعاية يضع سون هيونج في موقف محرج مع أحد الجماهير.

تعرض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي، سون هيونج مين، قائد توتنهام، إلى موقف محرج مع أحد الجماهير، حيث يُعد واحدًا من أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم كرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر "تيك توك" يظهر فيه سون وهو يعتذر لأحد الجماهير لعدم قدرته على حمل جهاز "أيفون" الخاص به أثناء التقاط صورة سيلفي، وذلك لأنه لديه عقد رعاية مع سامسونج يمنعه من لمس أو استخدام أي من المنتجات المنافسة، حيث أصبح نجم توتنهام سفيراً لشركة الإلكترونيات الكورية في صيف عام 2023.

يعمل سون مع العديد من العلامات التجارية- بما في ذلك كالفين كلاين وبربري وجاتوريد - بفضل ملفه الشخصي، لا سيما في وطنه، مما يجعله جذابًا بشكل واضح للذين يبحثون عن وجه مشهور ليتصدر حملاتهم الإعلانية.

توتنهام يأتي في المركز الثاني لهذا الموسم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بعد أن خاض أربع مباريات حقق من خلالهم الفوز في ثلاث مباريات وسقط في فخ التعادل بمباراة.

الجدير بالذكر أن سون تألق على أرض الملعب في الآونة الأخيرة. بعد تسجيله فقط 14 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، فقد سجل ثلاثة أهداف في موسم 2023-2024 بعد أن سجل هاتريك في آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي.