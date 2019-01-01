كأس السوبر الأوروبية

السيدة ستيفاني فابار حكمًا للسوبر الأوروبي

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Getty Images
ستيفاني فابار تقود مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا تعيين السيدة ستيفاني فابار من أجل أن تكون حكمًا لمباراة ليفربول وتشيلسي في مواجهة السوبر الأوروبي.

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ويتواجه تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس السوبر الأوروبي في الرابع عشر من أغسطس الحالي على ملعب بشكتاش بارك في العاصمة التركية إسطنبول.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة قيادة التحكيم في مباراة رسمية لبطولة للرجال تلعب تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

وسبق وأن أدارت الفرنسية ستيفاني فابار نهائي كأس العالم للسيدات في العام الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وقامت أيضًا بتحكيم مباراة نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية للسيدات في 2017، ونهائي كأس الأمم الأوروبية للشابات تحت 19 عامًا في 2012.

ودخلت فابار التاريخ في إبريل الماضي حين أصبحت أول أنثى تتولى تحكيم مباراة للرجال في الدوري الفرنسي، تلك التي كانت بين إميان وستراسبورج.

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يذكر أن ليفربول يلعب المباراة كطرف فائز بدوري أبطال أوروبا، بينما يدخلها تشيلسي كطرف فائز بالدوري الأوروبي.

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