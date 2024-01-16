"السيتي يريد أموالًا فقط" .. قرار جوارديولا يضاعف مصائب برشلونة

تشيلسي يظهر في الصورة!

حسم مانشستر سيتي، موقفه النهائي من التعاقد مع أليخاندرو بالدي، لاعب برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كان مهتمًا بضم بالدي، وراقبه خلال النصف الأول من الموسم، لكنه صرف النظر عن التعاقد معه في ظل مستواه المتراجع.

ولعب بالدي هذا الموسم، 25 مباراة مع برشلونة، لم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدفًا واحدًا لزملائه، وتسببت هذه الأرقام في تراجع مانشستر سيتي عن ضمه.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي كان ينوي استخدام لاعبه جواو كانسيلو، المعار إلى برشلونة، كورقة تفاوضية من أجل إجراء صفقة تبادلية يحصل من خلالها على خدمات الظهير الأيسر الإسباني، مقابل بيع جواو بشكل نهائي للنادي الكتالوني.

وأوضحت "سبورت"، أن مانشستر سيتي تراجع عن فكرة إجراء الصفقة التبادلية، بسبب تراجع مستوى بالدي، وسيطلب أموالًا فقط من أجل ألاستغناء عن كانسيلو.

وختمت بأن تشيلسي، الآن هو الخيار الوحيد أمام بالدي لاقتحام الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، حيث يطمح البلوز لتقديم عرض إلى البلوجرانا واستغلال الظروف الاقتصادية السيئة للنادي من أجل إجباره على بيع الظهير الأيسر الشاب.