السومة: مفاوضات التجديد بدأت منذ 3 أسابيع .. وهذا موقفي مع الأهلي

السومة يعلق على مستقبله مع الأهلي

تحدث عمر السومة نجم الأهلي السعودي عن موقفه من تمديد عقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة، بعدما كثرت الأقاويل حول مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

السومة ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع على قناة "العربية": "أتمنى أن أجدد تعاقدي مع النادي الأهلي بكل تأكيد".

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وتابع السوري: "المفاوضات جارية في الوقت الحالي، وبدأت منذ 3 أسابيع مضت، وإن شاء الله سيتم تحديد موقفي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأردف الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين: "فرحت للغاية عند التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي، بيننا تفاهم كبير وتفاءلت بوجوده في الفريق".

وأضاف السومة: "كان هناك عناصر أرغب في ضمها للأهلي، وأفضل لاعب كان بدر المطوع كان يدلع المهاجم بالكرات الذي يصنعها والتمريرات".

زادت الأقاويل حول السومة بشأن تمديد عقده مع الأهلي، أو رحيله نهائيًا عن الراقي بعد اقتراب دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.