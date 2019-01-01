رئيس الزمالك: لست غاضبًا من الخسارة، وسأناقش ميتشو في التشكيل الخاطئ

الزمالك خسر السوبر أمام الأهلي 3-2، الرئيس مرتضى منصور يتحدث عن المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ليس غاضبًا من الخسارة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري، منتقدًا في نفس الوقت التشكيل الذي بدأ به المدرب ميتشو المباراة وأداء بعض اللاعبين خلالها.

وخسر الزمالك بطل كأس مصر لقب السوبر المصري بسقوطه أمام الأهلي 3-2 على استاد القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة.

الزمالك يكشف رسميًا السبب خلف عدم تسلمه ميداليات السوبر

وقال رئيس النادي الأبيض في تصريحات تلفزية أن التشكيل الذي بدأ به ميتشو اللقاء كان خاطئًا، مضيفًا "لدينا لاعبين بحاجة للراحة وأولهم يوسف أوباما، سواء كان مجهدًا أو "شبعان" من الكرة، كما أن فرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المتوقع".

واصل منصور "أبارك لجماهير الأهلي على لقب السوبر، أعتقد أن التجربة نجحت وقد تبادلت معهم التحية قبل المباراة".

ووجه الرئيس رسالة إلى ميتشو قائلًا فيها "أود أن أوجه رسالة إلى ميتشو بأنني لست غاضبًا من الخسارة، لكن يجب أن نستفيد من الأخطاء، لأنك لو بدأت المباراة بتشكيل الشوط الثاني لتمكنا من الفوز".

"ستجمعني جلسة مع المدرب يوم السبت القادم للنقاش حول أحداث المباراة والتشكيل وبعض العناصر التي لم تُقدم المستوى المطلوب، بجانب بدء اللقاء دون رأس حربة".

وكان الزمالك قد خرج من الشوط الأول متأخرًا بهدفين دون رد، وأضاف الأهلي هدفًا ثالثًا في بداية الشوط الثاني، لكن الفريق الأبيض سجل هدفين من ركلتي جزاء بعد تغييرات ميتشو الجيدة خاصة إشراك المهاجم مصطفى محمد.