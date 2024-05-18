خسارة جديدة للفريق البافاري!

قلب هوفنهايم الطاولة أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، حيث عوّض تأخره بثنائية إلى الفوز (4-2).

بهذه الخسارة، سقط بايرن ميونخ إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا، بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت، بينما حسم باير ليفركوزن اللقب.

وتعد الهزيمة هي الثامنة للبايرن هذا الموسم، ليفرط الفريق البافاري في المركز الثاني، وبالتالي تأكدت عدم مشاركته في السوبر الألماني الموسم المقبل بحسب ما يؤكد الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

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وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها البايرن عن السوبر الألماني منذ عام 2011، حيث يشارك في البطولة بطل الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا.

وحال توّج ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا بالتغلب في النهائي على حساب كايزرسلاوترن، فإنه سيواجه شتوتجارت (الوصيف) في السوبر الألماني.

يشار إلى أن ليفركوزن توج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، ونجح في أن يصبح أول فريق يحصده دون أي هزيمة.