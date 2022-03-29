السنغال ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

السنغال 1×0 مصر

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بطاقة صفراء لمصطفى محمد بسبب تدخل قوي على لاعب السنغال

تبديل اضطراري لمصر بخروج حمدي فتحي ودخول محمود علاء

115' تعطل اللعب لإصابة حمدي فتحي ولاعب من السنغال بعد أن التحما سويًا

تبديل للسنغال بخروج جايي ودخول سار

111' تعطل اللعب لسقوط فتوح متألمًا للإصابة

110' تسديدة أخرى من جايي ولكن الكرة عاالية عن مرمى منتخب مصر

106' تسديدة صاررروخية من بابا جايي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

103' أوووووووه خطيرررة للسنغال، عررضية يشتتها دفاع مصر بشكل سئ وتصل إلى سيسيه الذي يسددها على مرتين ولكن الشناوي يمسك بالكرة

99' تمريرة بينية من عاشور بإتجاه مصطفى محمد ولكن الكرة تطول وتصل لميندي

94' أوووووووووووووووه غير معقول! عررررضية خطيرررة من ماني، سار يسدد الكرة في المرمى ولكن الشناوي يُبدع ويتصدى لهدف محقق

93' أووووووووووووووووووووووووه الشناوي يتصدى لهدف محقق للسنغال، ركنية تصل إلى سيسيه ورأسية قوووية ولكن الشناوي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه

91' عررررضية خطيرة من ماني، رأسية من إسماعيلا سار ولكن الشناوي يمسك بالكرة

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بتقدم السنغال بهدف نظيف على مصر.. نتجه إلى الأشواط الإضافية

91' عرررضية من سار، ورأسية من سيسيه ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى لمصر

90' عرررضية من ماني، الكرة ترتطم في أيمن أشرف وتخرج لركنية

88' عررررضية من سيس ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى لمصر

بطاقة صفراء لمدرب السنغال أليو سيسيه بسبب اعتراضه على قرارات الحكم

81' أوووووووووووه ماذا أهدرت يا سار! إسماعيلا سار يهدر انفراد صريح ويضيع فرصة الهدف الثاني للسنغال

تبديل للسنغال بدخول بابا جايي وكوياتي وخروج ميندي وديا

79' ميندي يسقط متألمًا على أرض الملعب للإصابة

75' أووووووووه خطيررررة لمصر، زيزو يراوغ بشكل رائع ويسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

74' عرررضية من الجهة اليمنى لمصر، ولكن كوليباليي يشتت الكرة لركنية

70' خطيرررررة لمصر، عرررضية من صلاح، زيزو يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار العارضة

تبديلين لمصر بخروج تريزيجيه، النني ومرموش ودخول مصطفى محمد، دونجا وزيزو

69' خطأ لمنتخب مصر بعد أن قام دينج بعرقلة فتوح.. بطاقة صفراء لدينج

تبديل لمنتخب السنغال بخروج بونا سار ودخول دينج

66' عررررضية خطيررررة من الجهة اليمنى ولكن ياسر إبراهيم يشتت الكرة لركنية

65' جايي يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكن الكرة تعلو العارضة

63' خطأ للسنغال من مكان خطير للغاية من على حدود منطقة الجزاء بسبب تعرض ماني للعرقلة

61' تسديدة من ماني ولكن الدفاع يعترض الكرة

50' خطيرررة لمنتخب مصر، تمريرة بإتجاه تريزيجيه، الكرة تطول قليلًا ولكنه يسدد الكرة وميندي يتصدى لها

48' تسديدة من السولية ولكن الكرة ضعيفة جدًا وبعيدة عن مرمى ميندي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال على مصر بهدف نظيف

44' مرتدة في منتهى الخطورة، عرررضية بإتجاه سار ولكن إمام عاشور يشتت الكرة لركنية

42' عررررضية خطيرة من ساليو سيس ولكن النني يعترض الكرة لضربة ركنية

41' تسديدة قوووية من ميندي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

37' بطاقة صفراء لإدريسا جايي بعد تدخل قوي على مرموش

35' تبديل آخر اضطراري لمصر بدخول إمام عاشور وخروج عمر جابر

33' بطاقة صفراء لعمر جابر بعد تدخل قوي على سار

31' تسديدة قووووية من سار ولكن الشناوي يمسك بالكرة

30' عمر جابر يسقط متألمًا بعد أن تعرض لدهس على قدمه في إحدى الالتحامات

تبديل اضطراري لمصر بخروج رامي ربيعة للإصابة ودخول أيمن أشرف

28' تسديدة قوووووية من سيس ولكن الشناوي يتصدى لها

26' رامي ربيعة يسقط متألمًا على أرض الملعب ويخضع للعلاج

25' تمريرة طووولية بإتجاه مهاجم السنغال ماني الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن الكرة تلمس يده

23' ركنية للسنغال، يلعبها ساديو ماني، الكرة تصل إلى سيسيه الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى مصر

19' ضربة حرة مباشرة للمنتخب المصري من منتصف ملعبه، يسددها ياسر إبراهيم وتصل مباشرة في يد ميندي

17' تدخل قوي على مرموش وضربة حرة غير مباشرة لمنتخب مصر

15' تعطل اللعب لسقوط واحد من لابي المنتخب المصري للإصابة

13' تسديدة قووووية من النني ولكن الكرة عالية قليلًا عن مرمى السنغال

12' عرررضية من الجهة اليسرى لمنتخب السنغال ولكن الشناوي بمسك بالكرة

8' غضب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب كثرة الأخطاء من لاعبي السنغال، التحامات قوية دون بطاقات ملونة

4' جوووووووووووووووووووووووووووول بولاي ديا يسجل الهدف الأول للسنغال، ضربة حرة غير مباشرة، ارتباك داخل منطقة الجزاء، تشتيت خاطئ للكرة، تصل لمهاجم السنغال الذي يسددها في المرمى

1' ضربة حرة غير مباشرة للسنغال من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي بين عمر جابر وسيس

انطلاق المباراة

المباراة ستُلعب في ميعادها دون أي تأجيل

مصر تطال بتأجيل المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

إدوارد ميندي

ساليو سيس - بابي سيسيه - خاليدو كوليبالي - يوسف سابالي

نامباليس ميندي - إدريسا جايي

إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار

بولاي ديا

نجح منتخب مصر في الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله سيس في مرماه، ويسعى الفراعنة لتجنب الهزيمة للتأهل للمونديال الثاني على التوالي، في مهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام منتخب مدجج بالنجوم ويلعب على أرضه ووسط جمهوره.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة السنغال ضد مصر في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيُقام اللقاء على ستاد عبدلله واد الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي.