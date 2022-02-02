السنغال ضد بوركينا فاسو: مباشر لحظة بلحظة

السنغال × بوركينا فاسو

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59' تبديل أول لبوركينا فاسو بخروج بايالا ودخول سانوجو

55' مرتدة خطيرررررة لبوركينا، الكرة تصل إلى تراوري الذي يسدد! ولكن كوليبالي يعترض الكرة .. الحكم يحتسب الهجمة تسللًا على لاعب الفيلانز

50' بطاقة صفراء لبونا سار بعد تدخل قوي على غيرا

49' ضغط من السنغال في بداية الشوط الثاني وبوركينا يعتمد على المرتدات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بوركينا فاسو والسنغال

حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة الجزاء، يمنح السنغال ركلة ركنية ويلغي البطاقة الصفراء للمدافع تابسوبا

الحكم يقرر اللجوء إلى تقنية الفيديو، للتأكد من صحة قراره من عدمه

45' ركلة جزاااااااااااااااااااااااااء للسنغال، تسديدة قووية ترتطم بيد المدافع تابسوبا

45' أوووووووووووووه خطيرررررة من المنتخب السنغالي، تسديدة قووووية من ماني ولكن سفيان يتصدى لها وتخرج لركنية

45' عررررضية من الجهة اليسرى، الكرة تمر من أمام الجميع تصل إلى دينج الذي يسدد ولكنها عالية عن المرمى

41' ماني يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

39' تسديدة أخرى من باندي جناح بوركينا فاسو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى ميندي

38' أوووووووووووه خطيررررررة لبوركينا، باندي يسدد كرة قوووية ولكن ميندي يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

36' خروج الحارس البوركيني كوفي مُصابًا ودخول البديل سفيان

الحكم يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء، بعد أن أثبتت الإعادة أن الحارس كوفي لعب الكرة أولًا بيديه قبل أن يصطدم مع كوياتي

الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو بعد خروج كوياتي مُصابًا

29' ضرررررررربة جزااااااااء للسنغال بعد تدخل قوي للغاية من الحارس على كوياتي

26' عررررضية من الجهة اليسرى للسنغال، رأسية من دينج

21' عرررضية خطيررررة من تراوري ولكن ديالو مدافع السنغال يشتت الكرة لركنية

17' منتخب السنغال يرد سريعًا بتسديدة قووووية لماني ولكن كوفي يمسك بالكرة

17' مرتدة لبوركينا فاسو، الكرة تصل إلى سانجاري الذي يسدد ولكنها ضعيفة وتصل سهلة في يد ميندي

16' عررررضية من كوياتي، كانت في طريقها للمرمى ولكن كوفي يمسك بالكرة

14' انطلاقة رائعة من الظهير الأيسر للسنغال ساليو سيس، وتسديدة خطيرررة ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن

12' باندي يراوغ كوليبالي بشكل رائع وعرررضية ولكن مدافع نابولي يشتت الكرة لركنية

5' خطأ للسنغال بعد تدخل قوي من سانجاري على ماني

2' تعطل اللعب لوجود إصابة خطيرة بعد اصطدام قوي بين نامباليس ميندي ولاعب بوركينا فاسو

1' تسديدة من بيرتراند تراوري ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى ميندي

انطلاق المباراة

تشكيل بوركينا فاسو:

قرر المدرب كامو مالو، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كوفي كواكو

عيسى كابوي - إدموند تابسوبا - إيسوفو دايو - ستيف ياجو

بلاتي توريه - جوستافو سانجاري - أداما جيرا

بوريما باندي - بيرتراند تراوري - سيريل بايالا

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - إدريسا جايي

ساديو ماني - فامارا ديديو - شيخ دينج

تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد أن نجح في الفوز على غينيا الإستوائية بثلاثية مقابل هدف، في المقابل صعد بوركينا فاسو بعد أن تمكن من إقصاء تونس عقب الانتصار بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة السنغال ضد بوركينا فاسو في إطار مباريات دور نصف النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.