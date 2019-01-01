السليتي "المطلوب في جالاتا سراي": أود الرحيل عن ديجون

اللاعب التونسي يأمل في عرض جيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نعيم السليتي نجم ديجون الفرنسي رغبته في الرحيل هذا الصيف، مؤكدًا في نفس الوقت عدم وجود أي عروض رسمية لكن مجرد أحاديث مع بعض الأطراف.

وتألق اللاعب التونسي في آخر مباريات الموسم أمام لينس ضمن ملحق الصعود والهبوط، وسجل هدفين ساهما في بقاء ديجون في الليج وان.

وقال اللاعب بعد المباراة "على الأرجح، تلك كانت مباراتي الأخيرة مع ديجون. لا أمتلك أي عروض بعد لكننا نتحدث. آمل أن أغادر النادي".

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من جانبها، أفادت صحيفة ليكيب بجانب صحف تركية أخرى أن جالاتا سراي يرغب بقوة في ضم صاحب الـ26 عامًا لصفوفه هذا الصيف.

وأضافت تلك الصحف أن بطل تركيا يود أولًا حسم مستقبل لاعبه يونس بلهندة المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021، ومن ثم بدء تحركاته الجدية لضم السليتي.

يُذكر أن السليتي ضمن قائمة تونس لخوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في مصر هذا الشهر.