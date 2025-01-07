"لا تسامح مع هذا السلوك الحقير" .. الشرطة تعتقل 8 مشجعين عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

"الهتافات تقود المشجعين إلى الحجز"

ألقت الشرطة الإنجليزية، القبض على 8 مشجعين بتهمة ترديد هتافات معادية خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل (2-2)، الأحد الماضي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت شرطة ميرسيسايد أنها احتجزت 8 أشخاص منهم رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من نوتنجهامشاير، وآخر 28 عامًا من الولايات المتحدة، حيث تم اعتقالهما بموجب المادة 5 من قانون النظام العام (ترديد هتافات معادية).

وأضافت الشرطة أنه طُلب من 5 رجال وامرأة آخرين، حضور المقابلات طواعية تحت الحذر للاشتباه في ارتكاب نفس الجريمة.

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وقالت المفتشة الرئيسية في شرطة ميرسيسايد، ليزا ليدر: "إن مشجعي كرة القدم الذين يهتفون عن المآسي يسببون ضائقة كبيرة للأسر والأشخاص المتضررين بشكل مباشر".

وأضافت: "الخسارة المأساوية للأرواح ليست موضوعًا للهتافات، وهذا السلوك ليس له مكان على الإطلاق في كرة القدم. بغض النظر عن انتماء الفريق، سنواصل العمل مع الأندية لاتخاذ إجراءات لتحديد أي مرتكبين وتقديمهم للعدالة".

وختمت: "آمل أن ترسل اعتقالات هؤلاء الأفراد رسالة واضحة وتعمل كرادع للآخرين بأنك تخاطر بالحصول على سجل إجرامي والانتهاء في الحجز إذا اخترت الانخراط في هذا السلوك الحقير".

وعلى مدار تاريخ مواجهتهما، تبادل جمهور ليفربول واليونايتد الهتافات المعادية فيما يتعلق بمأساة كل نادٍ منهما، حيث كان الريدز مستهدفًا من منافسيه بهتافات عن كارثة هيلزبورو عام 1989، حيث قُتل 97 من مشجعي الريدز في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نوتنجهام فورست.

في المقابل، كان يونايتد مستهدفًا بهتافات حول كارثة ميونيخ الجوية عام 1958، والتي شهدت وفاة 8 لاعبين على متن رحلة العودة من بلغراد.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة مهمة ضد توتنهام، غدًا الأربعاء في الدور نصف النهائي من كأس كاراباو، بينما يواجه مانشستر يونايتد نظيره آرسنال في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد.