يدرب في السلة أيضاً! مدرب سيلتيكس يشيد بدور جوارديولا في خطة الانتصار على مافريكس!

إشادة جديدة بالكتالوني ولكن في لعبة أخرى!

أشاد مدرب سيلتيكس جوي مازولا بنظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا بسبب الدور الذي لعبه للانتصار على مافريكس لحساب دوري كرة السلة الأمريكي!

سيلتيكس فاز 107-89 في المباراة الأولى من التصفيات النهائية لNBA، اللقاء الذي حضره بيب جوارديولا، وقبله شوهد رفقة مازولا في حديث مطول.

وبعد المباراة، علق مازولا عن علاقته بمدرب مانشستر سيتي أثناء المؤتمر الصحفي: "العلاقة بيننا نمت بقوة، أحب أن أظن أننا نحسن من بعضنا البعض".

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وأكمل: "مافريكس يملكون خط دفاع من الأفضل، ويجب أن نكون أذكياء للتغلب عليه، بيب ساعدني في ذلك، التحركات ونقل الهجمات وكيف تحرك اللاعبين في الملعب".

وأضاف: " بيب شخص رائع ومرح ويحب العمل، من الرائع أن يتواجد ويعطينا بعضاً من حكمته".